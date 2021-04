Lekarz: nie spotkałem się u nas z przypadkiem ciężkiego przebiegu COVID-19 po zaszczepieniu

Odsetek osób, które były zaszczepione i chorują jest zauważalny, natomiast zdecydowanie lżej te osoby chorują - tłumaczył w "Tak jest" w TVN24 doktor nauk medycznych Wojciech Serednicki. Profesor Joanna Zajkowska, podlaska wojewódzka konsultantka do spraw epidemiologii wyjaśniła, że jeśli dochodzi do zakażeń u osób szczepionych, to głównie po pierwszej dawce preparatu dwudawkowego, "zanim jeszcze wytworzy się odporność", natomiast gdy powstanie odporność, to pozwala ona "na łagodny przebieg choroby".