Lekarz pokazał wynik testu na przeciwciała po pierwszej dawce. "Przy poziomach 200-300 mówiliśmy, że to dużo"

Lekarz z Poznania Krzysztof Pawlak przedstawił w mediach społecznościowych wynik testu na obecność przeciwciał na wirusa SARS-CoV-2. Badanie zostało przeprowadzone trzy tygodnie po przyjęciu pierwszej dawki szczepienia. Wykazało ilość przeciwciał kilkadziesiąt razy wyższą od tego, co uważane jest za wysoki poziom.

W Polsce wykonano już blisko 1,2 miliona szczepień przeciwko COVID-19. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował w poniedziałek, że "przed 10 lutego" rząd spodziewa się dostawy szczepionki wyprodukowanej przez firmę AstraZeneca.

Wynik kilkudziesięciokrotnie wyższy

"Postanowiłem zbadać poziom przeciwciał IgG antySARS-CoV2 trzy tygodnie po 1 dawce szczepienia. No i zbadałem. Zaznaczę tylko, że wynik dodatni to miano powyżej 50, a i tak wielu ozdrowieńców nie osiąga tego poziomu. Przy poziomach 200-300 mówiliśmy, że to dużo" - napisał na Twitterze lekarz.