Można przyjmować szczepionki różnych producentów? Grzesiowski: asortyment przeciwciał jest wtedy bogatszy

Grzesiowski: osoby, które przyjęły czwartą dawkę wcześniej, nie mają czego żałować

Nie odkładajmy decyzji o szczepieniu

Na koniec Paweł Grzesiowski odniósł się do zarzutów i wątpliwości dotyczących samych preparatów. - Na całym świecie podano tak wiele dawek szczepionek, że gdyby miały one jakikolwiek negatywny wpływ na nasze zdrowie, to mielibyśmy pewność, że są to preparaty niebezpieczne - wskazał.