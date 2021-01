Minister zdrowia o wynikach kontroli w sprawie szczepień: doszło do celowego złamania zasad

Niedzielski: Teraz będziemy sprawdzali dodatkowe wątki. Pierwszym zagadnieniem jest to, czy personel medyczny, który pracował wtedy w uniwersyteckim centrum klinicznym był w dniu szczepień znanych osób odpytywany. Po drugie, chcemy zweryfikować na jakim poziomie zostało dokonane dopisanie znanych osób do listy. Weryfikacja powinna zakończyć się do końca tygodnia.