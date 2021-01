Maksymowicz: Jesteśmy na wojnie. Szczepionki powinny być wyrywane na wszelkie sposoby

Cały czas budzą mój niepokój wszelkie działania organizacyjne. Już na przełomie kwietnia i maja sygnalizowałem, że trzeba będzie wszystko zrobić, żeby pozyskać szczepionki, jeżeli dojdzie do ich wyprodukowania – powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia, poseł Porozumienia. - To po prostu powinno być wyrywane na wszelkie sposoby, tak robi Izrael, tak robią Niemcy – mówił. - Jesteśmy na wojnie. Umierają dziesiątki tysięcy ludzi. Przywództwo w tej wojnie musi być takie jak wojenne – dodał.

Od 27 grudnia w Polsce trwają szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności powinny być szczepione osoby z grupy zero, czyli między innymi medycy i personel podmiotów leczniczych. We wtorek po południu szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk przekazał, że zaszczepionych zostało ponad 300 tysięcy osób.

"To powinno być wyrywane na wszelkie sposoby"

Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia i poseł Porozumienia powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że tempo akcji szczepień w Polsce "jest związane z sytuacją podaży szczepionek".

- Nie wiemy też, na ile jest sprawny system, bo to, co teraz się dzieje, to jest dopiero start, i funkcjonuje w bardzo niewielkich ilościach. Słyszymy o tym, że szczepionki będą trafiać do Polski raczej później w większych ilościach, że tylko trzy miliony ludzi przez pierwsze trzy miesiące będzie zaszczepionych, to znaczy, że bardzo odwlecze się moment uzyskania odporności zbiorowej – ocenił.

Przyznał, że "cały czas budzą jego niepokój wszelkie działania organizacyjne". - Ja już na przełomie kwietnia i maja sygnalizowałem, że trzeba będzie wszystko zrobić, żeby pozyskać szczepionki, jeżeli dojdzie do ich wyprodukowania – mówił.

- Oficjalnie i na wszelkich spotkaniach przedstawiałem konieczność stanięcia na głowie, to po prostu powinno być wyrywane na wszelkie sposoby, tak robi Izrael, tak robią Niemcy – zaznaczył.

Jak powiedział, "gdybyśmy my mieli w tej chwili 15 milionów dawek, byłby absolutnie spokojny".

"Jesteśmy na wojnie"

Zapytany, czy w takim razie jego zdaniem należałoby łamać porozumienia unijne i wszelkimi sposobami kupować szczepionki, odparł: - Jesteśmy na wojnie, umierają dziesiątki tysięcy ludzi (…). To jest walka o życie. Dziesiątki tysięcy ludzi danego narodu to jest walka warta każdego poświęcenia i każdego działania. W takich sytuacjach działają wywiady, działają różne sposoby pozyskiwania czegoś, co jest trudno dostępne i wiadomo było, że będzie na początku trudno dostępne.

- Uważam, że trzeba było się wykazać maksymalną agresją. Przywództwo w tej wojnie musi być takie jak wojenne. Pewnie dlatego w Izraelu to lepiej wychodzi, bo wiadomo, że wszyscy mają tam doświadczenie wojskowe, dla nich nie jest to nic nowego – powiedział.

