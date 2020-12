Dworczyk: jeżeli producent wywiąże się z deklaracji, pierwsze szczepienia jeszcze w tym roku

Jeżeli producent wywiąże się z tej deklaracji, to rozpoczniemy proces szczepień jeszcze w tym roku - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Rząd zapowiedział, że w połowie grudnia zamierza przeprowadzić kampanię informacyjną i profrekwencyjną w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oświadczył na konferencji prasowej w środę, że "jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to szczepienia grupy zerowej będą mogły się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku". - Podkreślam, jest to uzależnione od terminu zarejestrowania i dostarczenia szczepionki do Polski, ale jeżeli producent wywiąże się z tej deklaracji, to rozpoczniemy proces szczepień jeszcze w tym roku - oświadczył.

Kiedy szczepienia kolejnych grup? "Jesteśmy ostrożni ze składaniem deklaracji"

W tak zwanym etapie zero szczepieni będą wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia: nie tylko personel medyczny, ale także osoby pracujące w szpitalach, przychodniach, które nie są lekarzami i pielęgniarkami.

Następnie - w ramach pierwszego etapu - szczepione mają być osoby starsze, pensjonariusze DPS-ów i Zakładów Opieki Leczniczej oraz służby mundurowe.

Kiedy kolejne etapy? - Musimy sobie to powiedzieć bardzo jasno, że do kolejnych faz szczepień, po tej fazie zerowej, będziemy przechodzić natychmiast, gdy producenci będą nam dostarczać szczepionki, bez jakiejkolwiek zwłoki - odpowiadał Dworczyk. - Dzisiaj jesteśmy ostrożni ze składaniem deklaracji, dlatego że producenci sami zmieniają terminy, zmieniają ilości i warunki dostarczanych szczepionek - dodał.

- Na dzisiaj mamy pewne informacje co do tego, że EMA, Europejska Komisja Leków, zbierze się 21 (grudnia - red.) i oceni szczepionkę Pfizera. Potem, jeśli będzie to pozytywna ocena, jeszcze dzień, dwa lub trzy zajmie zarejestrowanie, dopuszczenie tej szczepionki na terenie Unii Europejskiej, i potem będziemy mogli rozpocząć szczepienie osób w grupie zerowej. I to są deklaracje, które możemy dzisiaj w sposób wiarygodny i odpowiedzialny złożyć - opisał.

Dworczyk na konferencji mówił także, że ponad 80 procent polskich gmin ma zarejestrowane punkty medyczne, które będą realizowały szczepienia przeciw COVID-19. Powiedział przy tym, że te 80 procent gmin obejmuje zasięgiem ponad 92 procent populacji naszego kraju.

- Trwa nabór dla kadry pracującej podmiotów leczniczych i aptek, nabór na szczepienia. Można się zgłaszać do 509 szpitali węzłowych, które będą realizowały takie szczepienia i które będą mogły w krótkim czasie zaszczepić wszystkich pracowników podmiotów leczniczych - mówił dalej, przypominając, że nabór trwa do 20 grudnia. - Apelujemy do pracowników podmiotów leczniczych: szpitali, przychodni, aptek o zgłaszanie się do szpitali węzłowych, w których będą realizowane szczepienia dla tego personelu. Szpital węzłowy znajduje się niemal w każdym powiecie - powiedział.

Dodał, że w środę ruszyła infolinia w sprawie szczepień przeciw COVID-19. - Ta infolinia przekształci się w styczniu w linię, za pośrednictwem której będzie można zapisywać się na szczepienia - wyjaśnił.

Infolinia działa pod numerem 989.

Gdzie będą pierwsze punkty szczepień masowych?

Na konferencji poinformowano także, że w piątek ruszy drugi etap naboru podmiotów leczniczych, które będą organizowały punkty szczepień. - Podjęliśmy też decyzję o uruchomieniu pierwszych pięciu punktów szczepień masowych. One będą realizowane w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców - poinformował Dworczyk. Dodał, że zaczną one działać, gdy rozpoczną się szczepienia w pierwszym etapie, czyli gdy będą szczepione osoby z pierwszej grupy.

Zaznaczył, że później - na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku - będzie doprecyzowywana lista punktów, w których będą wykonywane szczepienia. - Będziemy podejmowali decyzje czy ewentualnie dodatkowe takie masowe punkty szczepień należy jeszcze uruchamiać - poinformował.

Dworczyk wspomniał także o kwestii dowozu mieszkańców, którzy "mają ograniczoną mobilność do punktów szczepień". - Musimy rozwinąć współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. W najbliższy piątek zaprosimy do dalszych konsultacji organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, żeby omówić propozycje, jak konkretnie ma ta współpraca wyglądać - zapowiedział.

- Zabezpieczyliśmy środki finansowe, żeby samorządy nie musiały brać na siebie całego ciężaru organizacji tego transportu - zapewnił.

Dworczyk o szczepieniach kadry medycznej TVN24

Dodatkowy nabór dla placówek szczepiących

Obecny na konferencji prasowej pełniący obowiązki prezesa NFZ Filip Nowak przekazał, że "prawie 93 procent mieszkańców naszego kraju ma pewność tego, że będzie miało w pobliżu swojego miejsca zamieszkania punkt szczepień". Przypomniał, że od 18 grudnia, przez cztery dni, trwać będzie nabór uzupełniający dla placówek, aby zapełnić "białe plamy" na mapie punktów szczepień. - Zachęcamy realizatorów świadczeń, którzy się jeszcze nie zgłosili. To nie jest konkurs, nie wybieramy najlepszych, tylko zachęcamy placówki, które zapewnią odpowiedni rygor sanitarny i w sposób bezpieczny i odpowiedzialny zaszczepią - mówił Nowak.

Szczepionki przeciw COVID-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych. Celem rządowego programu szczepień jest doprowadzenie w 2021 roku do odporności populacyjnej.

Autor:akw/kg

Źródło: TVN24, PAP