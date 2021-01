Rzecznik rządu: Do dzisiaj zaszczepiło się 85 tysięcy osób. Przyrost z dnia na dzień będzie szybszy

Jesteśmy gotowi, by szczepić kilka milionów osób miesięcznie, ale wszystko zależy od tego, jak szybko szczepionki będą produkowane i zatwierdzane przez organy Unii Europejskiej – mówił w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller. Poinformował też, że do poniedziałkowego wieczora w Polsce zaszczepiono 85 tysięcy osób.

Zapewniał, że "poziom przygotowań, jeśli chodzi o logistykę w kraju, pozwala na to, by przeprowadzić ten proces stosunkowo szybko". - Wszystko zależy od tego, jak będą produkowane szczepionki i jak szybko urzędy na poziomie Unii Europejskiej wydadzą decyzję o dopuszczeniu kolejnych szczepionek. Zakładając, że nowe szczepionki zostaną zaakceptowane, to do końca marca będą to blisko trzy miliony osób, które dałoby się zaszczepić – powiedział rzecznik rządu.