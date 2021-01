Szczepienia w pierwszej grupie. Minister zdrowia o perspektywie powrotu do szkół

Będziemy w ostatnim tygodniu ferii przeprowadzali akcję testowania wśród nauczycieli klas 1-3 po to właśnie, żeby przygotować się na ewentualność powrotu do szkół - powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Pytany o szczepienia tej grupy zawodowej potwierdził, że nauczyciele znajdą się w pierwszej grupie, która będzie poddana dobrowolnym szczepieniom, a decyzja w sprawie powrotu do szkół zapadnie "w perspektywie dwóch tygodni".

Przekazał, że "w perspektywie dwóch tygodni" rząd będzie podejmowali decyzje o tym, czy dzieci wrócą do szkół. - Przygotowując się do tego, będziemy w ostatnim tygodniu ferii przeprowadzali akcję testowania wśród nauczycieli klas 1-3 po to właśnie, żeby przygotować się na ewentualność - podkreślam, bo to nie jest jeszcze przesądzone - powrotu do szkół - zaznaczył szef resortu zdrowia.