Nowe dane o liczbie zaszczepionych. Dworczyk: jesteśmy trzecim państwem w Unii Europejskiej

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19, poinformował we wtorek późnym wieczorem, że liczba osób zaszczepionych w Polsce przekroczyła 136 tysięcy.

Statystykę tę Dworczyk opublikował na Twitterze. Przekonywał we wpisie, że "według dostępnych statystyk jesteśmy 3. państwem pod względem liczby zaszczepionych w UE".

Ze statystyk dostępnych na portalu Our World in Data, który zbiera komunikaty dotyczące pandemii i szczepionek z całego świata, wynika, że Polska jest na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bezwzględną liczbę podanych dawek szczepionki. Wyprzedzają nas Niemcy, Włochy i Hiszpania.

W innej publikowanej statystyce - podanych dawek w przeliczeniu na 100 mieszkańców - Polska jest na siódmym miejscu w UE za Danią, Niemcami, Chorwacją, Portugalią, Włochami i Hiszpanią.

Dworczyk: zaczęliśmy rozmawiać o możliwości zakupu szczepionek bezpośrednio z producentami

We wtorek w Sejmie na posiedzeniu komisji zdrowia Dworczyk odpowiadał na pytania posłów. Mówił między innymi o ewentualności zamówienia szczepionki przeciwko COVID-19 poza unijnym kontraktem. Ocenił, że jest to bardzo delikatny temat, a jednocześnie bardzo ważny. - Dlaczego delikatny? Dlatego, że - co też na poziomie politycznym było podkreślone - szczepionki zostały zakupione w ramach pewnego mechanizmu unijnego. Ale, niestety, liczyliśmy, że tych szczepionek będzie więcej i będzie szybciej - mówił.

- Dzisiaj wygląda to tak, jak wygląda, dlatego niektóre kraje - i do tych krajów również należy Polska - zaczęły rozmawiać bezpośrednio z producentami na temat możliwości zakupu dodatkowych szczepionek - oświadczył szef KPRM.

Dworczyk: nie róbmy polityki wokół szczepionek

Dworczyk podkreślał na posiedzeniu komisji, że akcja szczepień przeciwko COVID-19 jest "absolutnym priorytetem" dla rządu. - Dlatego ten program powinien nas łączyć, powinien być realizowany ponad podziałami i nie powinniśmy wykorzystywać go do różnego rodzaju przepychanek politycznych. Powinniśmy oprzeć się pokusie, żeby różnego rodzaju sytuacje, które na pewno się zdarzą, wykorzystywać do upolityczniania programu szczepień - mówił.

Przyznał, że "na pewno podczas realizowania programu szczepień zdarzy się niejedna wpadka, niejedna pomyłka i błąd". - Spróbujmy nie robić wokół tego polityki ani nie rozkręcać emocji, tylko spróbujmy podejść do tego w sposób pragmatyczny i uczciwy - powiedział pełnomocnik rządu.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce

Akcja szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyła w Polsce 27 grudnia. Aktualnie trwa etap zero, szczepiony powinien być przede wszystkim personel medyczny. Od 25 stycznia - poinformował we wtorek Dworczyk - ma ruszyć szczepienie grupy pierwszej, czyli między innymi seniorów i nauczycieli.

Po 15 stycznia rozpoczną się zapisy do szczepienia populacyjnego. Będzie można zrobić to przez internet - zakładając Internetowe Konto Pacjenta lub logując się do IKP, u swojego lekarza POZ bądź w punkcie szczepień lub dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień - 989.

Autor:ads//now

Źródło: tvn24.pl