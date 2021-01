Odroczenie decyzji w sprawie szczepionki "nie oznacza, że jest jakieś zagrożenie"

Musimy wyjaśnić kilka kwestii, by nie było żadnych wątpliwości co do dawkowania czy przeciwwskazań dotyczących szczepionki produkcji Moderny - tłumaczył na posiedzeniu komisji zdrowia Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz członek Europejskiej Agencji Leków. Decyzji w sprawie tego preparatu należy spodziewać się w tym tygodniu - dodał.