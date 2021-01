Kiedy ruszą szczepienia osób z grupy pierwszej? Dworczyk podaje konkretną datę

W Sejmie trwa posiedzienie komisji zdrowia. Politycy dyskutują o realizacji programu szczepień przeciwko COVID-19. Na pytania posłów odpowiadają Michał Dworczyk, pełnomocnik do spraw szczepień oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Dworczyk przekazał między innymi, że szczepienia osób z grupy pierwszej, czyli między innymi seniorów i nauczycieli, mają wystartować 25 stycznia.

We wtorek po godzinie 12 szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że liczba osób zaszczepionych w Polsce przeciwko COVID-19 przekroczyła 100 tysięcy.

Przed południem zebrała się sejmowa komisja zdrowia, która zajmuje się kwestią realizacji programu szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce.

Dworczyk: szczepienie osób z grupy pierwszej ruszy 25 stycznia

Proces szczepień jest obecnie w etapie zero, który ma obejmować głównie medyków i pracowników sektora ochrony zdrowia. Dworczyk poinformował na posiedzeniu komisji, że szczepienia kolejnej grupy mają ruszyć 25 stycznia. Będzie można się na nie zapisywać od 15 stycznia.

W ramach etapu 1 szczepionkę przeciwko COVID-19 będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, a także nauczyciele i pracownicy żłobków.

"Nie chcieliśmy rozbudzić zainteresowania szczepieniem, gdy mamy bardzo mało szczepionek"

Wiele pytań do przedstawicieli rządu przygotowała opozycja.

Dworczyk był pytany między innymi, dlaczego rząd nie uruchomił kampanii zachęcającej do przyjmowania szczepień. - Nie uruchomiliśmy wcześniej pełnoskalowej kampanii profrekwencyjnej, bo nie chcieliśmy rozbudzić zainteresowania wśród Polaków szczepieniem w sytuacji, w której jeszcze mamy bardzo mało szczepionek. W takiej sytuacji natrafilibyśmy na frustrację - wyjaśniał.

Dworczyk: Szczepienia organizuje każdy dyrektor szpitala albo pełnomocnik. Nie da się tym sterować ręcznie

Posłowie pytali też, dlaczego nie zostały stworzone "listy rezerwowe" osób, które mogłyby być zaszczepione poza kolejnością w przypadku dodatkowych dawek.

- Dzisiaj jest bardzo specyficzny etap szczepienia grupy zero, który odbywa się w 509 szpitalach. Bardzo ograniczona liczba miejsc, jak i personelu pracującego w podmiotach medycznych - przypominał Dworczyk.

Na tym etapie - jak dodał - "szczepienia tak naprawdę organizuje każdy dyrektor szpitala lub wyznaczony przez niego pełnomocnik". - W sposób oczywisty taka osoba sama sobie organizuje sposób pracy na terenie placówki i sama może sobie robić listę rezerwową. Nie da się tak dużym procesem kierować ręcznie - podkreślił.

W jego ocenie "nie da się pełnomocnikowi dyrektora szpitala w danej miejscowości powiedzieć: proszę zrobić kolejkę osób na zapas". - Ten człowiek najlepiej wie, kogo i w jakim dniu zaprosić na szczepienie. Nie ma problemu z tym, by wziąć dodatkowych pracowników podmiotów medycznych i żeby w sytuacji jak ktoś się nie zjawi na szczepienie, zaprosić osobę z listy zapasowej - powiedział szef KPRM.

Dworczyk: Na pewno będą wpadki. Spróbujmy nie robić wokół tego polityki

Dworczyk podkreślił jednocześnie, że akcja szczepień przeciwko COVID-19 jest "absolutnym priorytetem" dla rządu. - Dlatego ten program powinien nas łączyć, powinien być realizowany ponad podziałami i nie powinniśmy wykorzystywać go do różnego rodzaju przepychanek politycznych. Powinniśmy oprzeć się pokusie, żeby różnego rodzaju sytuacje, które na pewno się zdarzą, wykorzystywać do upolityczniania programu szczepień - mówił.

- Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polacy byli przekonani, że to jest sprawa ponadpartyjna, ogólnonarodowa i wszyscy gramy do jednej bramki - dodał. Przyznał, że "na pewno podczas realizowania programu szczepień zdarzy się niejedna wpadka, niejedna pomyłka i błąd". - Spróbujmy nie robić wokół tego polityki ani nie rozkręcać emocji, tylko spróbujmy podejść do tego w sposób pragmatyczny i uczciwy - powiedział Dworczyk.

Dworczyk: zaczęliśmy rozmawiać o możliwości zakupu szczepionek bezpośrednio z producentami

Dworczyk mówił też o możliwości zamówienia szczepionki przeciwko COVID-19 poza unijnym kontraktem.

Stwierdził, że jest to bardzo delikatny temat, a jednocześnie bardzo ważny. - Dlaczego delikatny? Dlatego, że - co też na poziomie politycznym było podkreślone - szczepionki zostały zakupione w ramach pewnego mechanizmu unijnego. Ale, niestety, liczyliśmy, że tych szczepionek będzie więcej i będzie szybciej - mówił. - Dzisiaj wygląda to tak, jak wygląda, dlatego niektóre kraje - i do tych krajów również należy Polska - zaczęły rozmawiać bezpośrednio z producentami na temat możliwości zakupu dodatkowych szczepionek - oświadczył szef KPRM.

Niedzielski: trzecia fala będzie wykolejała proces szczepień

Na pytania posłów odpowiadał nie tylko Michał Dworczyk, ale także minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zaapelował podczas posiedzenia, by dyskusję na temat programu sczepień przeciw COVID-19 prowadzić "w atmosferze takiej, że to jest wspólny cel i gramy do jednej bramki".

- Wszystkim zależy, by ta pandemia się jak najszybciej skończyła. A ona się skończy wtedy, gdy proces szczepień będzie przeprowadzony skutecznie i możliwie szybko. Wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni tą pandemią, widać to po reakcjach społecznych na wprowadzone obostrzenia, które są konieczne, które, mam nadzieję, pozwolą nam się uchronić przed trzecią falą - mówił szef MZ.

Według niego, "trzecia fala będzie wykolejała proces szczepień". - Nie będziemy mieli luksusu wykonywania szczepień w atmosferze normalnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, tylko będziemy musieli wtedy znowu wszystkie siły w tym systemie opieki zdrowotnej skierować na leczenie hospitalizowanych osób, na zajmowanie się pacjentami, którzy przechodzą COVID-19 - tłumaczył minister zdrowia.

