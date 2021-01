Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19? Gdzie jest twój punkt szczepień?

- Zakładamy, że szczepienia grupy pierwszej rozpoczną się w ostatnim tygodniu stycznia. To są nasze założenia, ale zobaczymy, jaka będzie dynamika szczepień grupy zero. To jest jedna ze zmiennych, która będzie miała na to wpływ – poinformował w poniedziałek, 4 stycznia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.