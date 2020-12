"Bardzo łatwy do obalenia argument", jakoby szczepionka powstała zbyt szybko

Szczepionka przeciwko COVID-19 to najlepsze narzędzie, by w bliskiej perspektywie powrócić do normalności - mówiła w TVN24 profesor Joanna Zajkowska, podlaska konsultant wojewódzka do spraw epidemiologii. Profesor Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej podkreślał, że "szczepionki są tym, co pozwala nam normalnie funkcjonować". Tłumaczył, dlaczego wyprodukowanie preparatu przeciwko COVID-19 było możliwe w tak krótkim czasie.

Europejska Agencja Leków zdecydowała w poniedziałek o autoryzacji szczepionki przeciw COVID-19 produkcji Pfizer/BioNTech. Po tej decyzji Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do używania szczepionki we wszystkich państwach członkowskich UE.

Szczepionka przeciwko COVID-19 ABIR SULTAN/EPA

"Wielka radość"

We wtorek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był profesor Marcin Drąg, chemik z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej.

- Wielka radość, mamy szczepionkę zaakceptowaną na rynku europejskim - skomentował decyzję Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczeniu szczepionki do użytkowania w UE oraz zgodę Komisji Europejskiej na dopuszczenie preparatu do obrotu w państwach Wspólnoty. Jak mówił, historia pokazuje, że "szczepionki są tym, co pozwala nam normalnie funkcjonować".

Historia szczepionek PAP

Szczepionka powstała za szybko? "Bardzo łatwy do obalenia argument"

Gość TVN24 mówił też o "bardzo łatwym do obalenia argumencie", jakoby szczepionka Pfizer/BioNTech powstała zbyt szybko.

- To przypomina zakład wymiany opon. W standardowym zakładzie wymiany opon wymieniają nam opony przez 20 minut. A w Formule 1 można to zrobić w kilka sekund, jeśli mamy najlepszych specjalistów na świecie. Tak samo jest z tą szczepionką. Ona była przetestowana we wszystkich fazach badań klinicznych. Została stworzona na znanych platformach - powiedział profesor Drąg.

Profesor Drąg: Szczepionka powstała za szybko? Bardzo łatwy do obalenia argument TVN24

Podkreślał, że "jeżeli chcemy się pozbyć tej pandemii, której wszyscy mamy już dość, musimy się szczepić".

"To najlepsze narzędzie, by powrócić do normalności"

Gościem TVN24 była we wtorek także profesor Joanna Zajkowska, podlaska konsultant wojewódzka do spraw epidemiologii. - Bardzo się cieszę, że doszło do tego momentu. Mamy najlepszą szczepionkę, która jest na rynku. Jest ona stosowana już w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. To najnowocześniejsza, najlepsza platforma - powiedziała.

Szczepionka - jak dodała - "to najlepsze narzędzie, by powrócić do normalności". - Nie powiem, że wkrótce, ale w bliskiej perspektywie - zastrzegła Zajkowska.

Tłumaczyła, że szczepionka typu mNRA, czyli taka, jaką wyprodukowały firmy Pfizer i BioNTech, "najbardziej naśladuje efekt zakażenia bez zakażenia i generuje nam odporność". - To jest taka forma podania tego kawałka obcego białka, która generuje nam naturalne mechanizmy komórkowe i humoralne. To duża przewaga w stosunku do innych platform jeśli chodzi o bezpieczeństwo i naturalność odpowiedzi immunologicznej - wyjaśniała profesor.

Profesor Zajkowska: szczepionka to najlepsze narzędzie, by powrócić do normalności TVN24

Jak działa szczepionka na COVID-19? Jak to się stało, że powstała tak szybko?

Szczepionka firm Pfizer oraz BioNTech zawiera tak zwany matrycowy kwas rybonukleinowy (mRNA). W takim rodzaju zamiast wprowadzać do organizmu białka wirusowe, podaje się zakodowaną w szczepionce "instrukcję" do samodzielnego ich tworzenia. Cząsteczki mRNA mają prostszą strukturę niż białka, co pozwala na przyspieszenie produkcji.

Ponadto w przypadku produkcji i zatwierdzania szczepionki przeciw COVID-19 skracano terminy administracyjne. Europejska Agencja Leków (EMA) uruchomiła specjalną procedurę, tak zwany przegląd etapowy. Pozwala on agencji oceniać dane jeszcze w trakcie badań, na poszczególnych ich etapach. Takie proceduralne ułatwienia nie doprowadziły jednak do obniżenia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki.

Według badań ostatniej fazy testów klinicznych szczepionek preparat firm Pfizer i BioNTech ma 95 procent skuteczności.

Autor:ads

Źródło: TVN24