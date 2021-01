Dworczyk o zmarnowanych dawkach szczepionki. "Padały liczby wielotysięczne, to są kłamstwa"

Razem z poniedziałkową dostawą do Polski łącznie dotarło 670 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Jak dodał, do niedzielnego wieczora w całej Polsce zaszczepiono ponad 50 tysięcy osób. Zdementował również informacje, jakoby w trakcie szczepień marnowały się duże ilości szczepionki.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreślił, że trwa obecnie dystrybucja szczepionek. - Dzisiaj do wieczora 200 tysięcy szczepionek dotrze do szpitali węzłowych, które obecnie prowadzą szczepienia w grupie zero, czyli lekarze i personel podmiotów prowadzących działalność leczniczą - powiedział Dworczyk.

- Do wczoraj do godziny 18 zaszczepiono 50 tysięcy 391 osób - poinformował.

Szef KPRM odniósł się do pojawiających się w mediach doniesień, jakoby w trakcie szczepień marnowały się duże ilości szczepionki, co wynikać miałoby z faktu, iż po otwarciu fiolki należy pobrać z niej pięć dawek i tyle osób należałoby zaszczepić. - Padały liczby wielotysięczne - to są nieprawdziwe informacje, to są kłamstwa. Do tej pory 26 dawek szczepionki zostało zutylizowane. Z tych ponad 50 tysięcy szczepionek, które wykonano, wyłącznie 26 dawek musiało być zutylizowanych - poinformował.

Autor:kb//now

Źródło: TVN24, PAP