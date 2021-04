Szczepienia osób między 40. a 59. rokiem życia. Przepisy dodane do rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 osób w wieku od 40 do 59 lat. Wynika z niego, że osobom, którym wystawiono skierowanie na szczepienie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są uprawnione w okresie ważności tego skierowania do poddania się szczepieniu.

W nocy ze środy na czwartek, bez zapowiedzi, ruszyły zapisy na szczepienia dla osób od 40. do 59. roku życia, które zgłaszały wcześniej gotowość przyjęcia preparatu. Zostały im wystawione e-skierowania. Były one zapisywane na terminy w kwietniu i maju.

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił o tym w czwartek rano, ale już kilka godzin później stwierdził, że "nastąpiła usterka w systemie" , a osoby pomiędzy 40. a 59. rokiem życia powinny być rejestrowane na drugą połowę maja. Tę deklarację też jednak zmienił, uzależniając termin szczepienia między innymi od wieku pacjentów.

Grupa 40+ dodana do rozporządzenia

Do tej pory w rozporządzeniu nie określono, kiedy w kolejności szczepione będą osoby z roczników 1962-1981. W nowelizacji rozporządzenia dodaną tę grupę, jako kolejną do zaszczepienia przeciwko COVID-19. W dokumencie napisano, że osobom z rocznika 1962-1981, którym przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.