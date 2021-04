Episkopat o szczepionkach. Profesor Flisiak: ja mogę mówić o lotach w kosmos, ale czy należy to brać na poważnie?

W środę przewodniczący zespołu ekspertów episkopatu do spraw bioetycznych biskup Józef Wróbel wydał komunikat, w którym napisał, że szczepionki koncernów AstraZeneca i Johnson & Johnson "są oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów". To - jak ocenił biskup Wróbel - "budzi poważny sprzeciw moralny".

Flisiak: ja mogę mówić o lotach w kosmos, ale czy powinno się to traktować poważnie?

"Trzeba oddzielić owoc od któregoś bardzo wczesnego etapu badań"

- Ale trzeba brać pod uwagę to, z czym teraz mamy do czynienia. Mamy do czynienia z narażeniem życia milionów ludzi na istotny uszczerbek (na zdrowiu) albo utratę życia - zaznaczył.

- Medycyna różnymi ścieżkami chodziła i często różne nowe metody, odkrycia w medycynie były odkrywane niekoniecznie w zgodzie z zasadami etyki. Ale to nie oznacza, że na przykład neurochirurdzy mają zrezygnować z jakiejś operacji mózgu, bo ktoś, kto to opisał zachowywał się niemoralnie - mówił Szułdrzyński.

"Wygląda na to, że pomału mijamy szczyt"

"Kolejny dowód na to, że główne narzędzie to lockdown"

Zdaniem Szułdrzyńskiego spadające nieco statystyki to "kolejny dowód na to, że główne narzędzie do walki z pandemią to mniej lub bardziej radykalny lockdown i ograniczanie kontaktów międzyludzkich".