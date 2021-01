Rzecznik praw dziecka chce włączenia kolejnej grupy do priorytetowych szczepień

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do rządu o włączenie pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych do grupy osób szczepionych przeciwko COVID-19 w etapie zero. Wystąpił w tej sprawie do Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu do spraw szczepień. "Byłem informowany o przypadku umieszczenia w trybie interwencyjnym w placówce kilkumiesięcznego dziecka, w domu karmionego piersią, które swoich rodziców zobaczyło dopiero pół roku później" - napisał.