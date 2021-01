Dworczyk: wstrzymujemy transport 330 tysięcy szczepionek do szpitali węzłowych do czasu informacji od Pfizera

W związku z zapowiedzią cięcia najbliższych dostaw szczepionek przez koncern Pfizer rząd zdecydował o "podjęciu działań zabezpieczających". 330 tysięcy szczepionek przeznaczonych na pierwsze szczepienie, które miały ruszyć do szpitali węzłowych po niedzieli, nie zostanie do nich wysłane do czasu pojawienia się nowego harmonogramu dostaw producenta - poinformował szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Uspokoił, że wszyscy, którzy dostali już pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19, drugą dawkę mają zagwarantowaną.

Koncern Pfizer, jedna z firm produkujących szczepionkę, zapowiedział w piątek, że na przełomie stycznia i lutego spowolni dostawy szczepionek do państw Unii Europejskiej. Firma tłumaczyła to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w jednej z belgijskich fabryk, gdzie szczepionki są produkowane. Dodano, że zmiany w dostawach szczepionki podyktowane są zwiększaniem mocy produkcyjnych.

- W skali ogólnopolskiej, jeżeli producent nie zmieni harmonogramu, szczepionek powinno być tyle, ilu jest seniorów w wieku 80 i więcej lat – mówił szef kancelarii premiera, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk w programie "Sprawdzam" w TVN24.

Dworczyk: najprawdopodobniej zmniejszone dostawy będą miały miejsce między 18 a 25 stycznia

Więcej o spodziewanym zmniejszeniu dostaw Dworczyk mówił na sobotnim briefingu prasowym, w którym uczestniczył też prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

- Firma poinformowała, że najprawdopodobniej te zmniejszone dostawy będą miały miejsce między 18 a 25 stycznia. Ale do tej pory ani Komisja Europejska ani my nie otrzymaliśmy zaktualizowanego harmonogramu dostaw - powiedział Michał Dworczyk.

- W związku z tym podjęliśmy działania, które mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień - przekazał.

Dworczyk: osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki na pewno otrzymają drugą TVN24

"Nie zmienia się nic, jeśli chodzi o szczepienia populacyjne"

Zapewnił ponownie, że "wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, otrzymają drugą dawkę, niezależnie od tego, jaki harmonogram prześle Pfizer".

Dworczyk dodał, że "nie zmienia się nic, jeśli chodzi o szczepienia populacyjne" czyli, że seniorzy powyżej 80. roku życia rozpoczną je od 25 stycznia, a 22 stycznia rozpocznie się rejestracja dla seniorów powyżej 70. roku życia.

Szef KPRM tłumaczył, że zgodnie z wcześniejszymi planami 50 tysięcy dawek miało wyjechać z Agencji Rezerw Materiałowych jako druga dawka dla osób już zaszczepionych. - To się nie zmienia - podkreślił.

- 120 tysięcy miało pojechać do DPS-ów, jako pierwsza dawka. To również się nie zmienia - kontynuował.

Wstrzymany transport 330 tysięcy szczepionek do szpitali węzłowych

- Z grupy zero miało wyjechać 330 tysięcy szczepionek do szpitali węzłowych. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport do czasu, aż firma Pfizer nie prześle nam nowego harmonogramu - poinformował Dworczyk.

- Jest informacja od Pfizera, że od 15 lutego ma wzrosnąć wielkość dostaw, my na to bardzo liczymy - dodał.

Dworczyk: z grupy zero do szpitali węzłowych miało wyjechać 330 tysięcy szczepionek. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport TVN24

Dworczyk: na szczepienia zarejestrowało się dotąd 280 tysięcy osób, chęć szczepień zadeklarowało 1,1 miliona Polaków

Dworczyk przedstawił także najnowsze dane dotyczące procesu szczepień.

- Od północy 15 stycznia, kiedy ruszyła rejestracja do szczepień masowych dla seniorów powyżej 80. roku życia, zarejestrowało się na konkretne terminy szczepień 280 tysięcy osób. Deklarację udziału w szczepieniach zgłosiło ponad 1,1 miliona osób - poinformował.

Podkreślił, że system rejestracji działa i cały czas spotyka się z "bardzo dużym zainteresowaniem". - Zarówno za pośrednictwem infolinii, jak i strony - dodał.

Od piątku, 15 stycznia, osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat.

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24