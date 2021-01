Co zmienia dopuszczenie szczepionki Moderny? "To szansa na zwiększenie dostępności w mniejszych punktach"

Zmienia to na pewno dostępność szczepionek przeciw COVID-19, ponieważ w tym momencie chyba wszyscy mocno czekają, żeby stały się one ogólnodostępne - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Krzysztof Pyrć. Odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu szczepionki Moderny. Dodał, że skuteczność szczepionek firm Pfizer/BioNTech i Moderny jest na ten moment porównywalna.

Profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pytany we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, co zmienia decyzja komisji Europejskiej o dopuszczeniu do użycia szczepionki Moderny, powiedział, że "zmienia to na pewno dostępność szczepionek, ponieważ w tym momencie chyba wszyscy mocno czekają, żeby te szczepionki stały się ogólnodostępne, żeby grupa pierwsza weszła już do szczepienia, czyli osoby najwyższego ryzyka mogły otrzymać szczepionkę".