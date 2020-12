Szczepionka może nie dać "odporności zbiorowej w stu procentach", ale "zupełnie zmieni obraz tej pandemii"

"Jeżeli opinie będą pozytywne, to mniej więcej koło lutego można się spodziewać, że szczepienia się rozpoczną"

"Może być tak, że działanie tej szczepionki nie pozwoli na uzyskanie tej odporności zbiorowej w stu procentach"

Koronawirus mutuje, ale "znacznie wolniej", niż wirus grypy

Jak zauważył, w tym przypadku jest "zupełnie inna sytuacja niż w przypadku grypy". - W przypadku grypy to jest wirus, który zmienia się na tyle szybko, że my co roku musimy tę szczepionkę nieco dopasowywać do tego, co się dzieje. Ta konieczność doszczepiania wynika w dużej mierze ze zmienności wirusa. W przypadku koronawirusa ten czynnik będzie mniej istotny, natomiast nie wiemy, na jak długo nasz organizm zapamięta te wzorce związane z wirusem, czy to będzie co rok, czy to będzie co dwa lata, czy co pięć lat - tłumaczył.