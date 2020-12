Kiedy "zniesienie 95 procent obostrzeń"? Profesor Horban podaje warunek

Jeżeli nadal będziemy sobie grali w ciuciubabkę, to ograniczenia będą musiały być wprowadzone na dłużej - powiedział w Radiu ZET profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19 i krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych. Pytany o powrót do normalności, zwrócił uwagę na znaczenie szczepień w tej kwestii. Mówił też, kiedy będzie można znosić restrykcje i "zapomnieć o czymś takim, jak maski".

Od 28 grudnia do 17 stycznia na terenie kraju obowiązywać będą dodatkowe restrykcje. To między innymi zamknięte hotele, stoki narciarskie i galeria handlowe, a także ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową. W nocy z poniedziałku na wtorek rząd wprowadził kolejny zakaz - wstrzymanie lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych i główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban pytany był w Radiu ZET we wtorek, kiedy "przeciętny człowiek" będzie mógł się zaszczepić, odparł: - Nie będziemy mieli szczepionki natychmiast dla wszystkich. Jak patrzę na czas dostaw i listę dostaw, to z punktu widzenia przeciętnego człowieka trzeba będzie poczekać - zapowiedział.

Kiedy pierwsze szczepienia przeciw COVID-19? Odpowiada Michał Dworczyk TVN24

Dopytywany, czy jesteśmy w pełni przygotowani do szczepień, powiedział, że "na 100 procent to nigdy człowiek nie jest przygotowany".

Profesor Horban przypomniał, że na ten moment do dyspozycji jest jedna szczepionka, a w pierwszej kolejności szczepieni będą pracownicy ochrony zdrowia. - Na co dzień pracujemy z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 i nie mamy żadnej wątpliwości, że szczepić się należy - tłumaczył.

"Zaczynamy od osób najstarszych, najbardziej narażonych na śmierć"

Horban mówił także, że z czasem szczepionek od innych producentów będzie więcej, stąd będzie rozszerzała się możliwość zaszczepienia większej liczby osób. - Zaczynamy od osób najstarszych, najbardziej narażonych na śmierć - zwrócił uwagę. - Jeżeli zaszczepimy wszystkich 60 plus, to zabieramy się za następnych i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli nie, to nadal będziemy mieli transmisję - zaznaczył.

- Jeżeli do lata uda nam się zaszczepić wszystkich, którzy mają 60 lat i powyżej, to już jesteśmy bliscy celu zniesienia 95 procent tak zwanych obostrzeń albo zaleceń, albo restrykcji. Zapomnimy prawdopodobnie o czymś takim, jak maski. Dezynfekcja i dystans zawsze zostaną - powiedział profesor Horban. Dodał przy tym, że "bezwzględnie" zaleca szczepienia.

Prof. Horban: jeżeli do lata uda się zaszczepić wszystkich powyżej 60 lat, to już jesteśmy bliscy celu zniesienia 95 procent obostrzeń Radio ZET

Zdaniem Horbana "restrykcje nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, jeśli ludzie się do tego nie dostosują". - Jeżeli nadal będziemy sobie grali w ciuciubabkę, to ograniczenia będą musiały być wprowadzone na dłużej. Minimum dotąd, aż wyszczepimy starszych - oświadczył.

"Trudno, żeby państwo było policjantem"

Doradca premiera do spraw COVID-19 pytany, czy będzie obowiązywać kwarantanna dla osób, które przyleciały do Polski z Wielkiej Brytanii, zaprzeczył. - Nie, bo nie ma żadnego uzasadnienia - powiedział. - Wierzymy w rozsądek ludzi. Trudno, żeby państwo było policjantem i każdego człowieka, który przyjeżdża, zapakować do tiurmy i pilnować go przez dziesięć dni, czy przypadkiem się z kimś nie spotyka - mówił.

Pasażerowie wracający do Polski z Wielkiej Brytanii TVN24

Pytany z kolei o otwarcie kasyn, a zamknięcie restauracji, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych ocenił, że w kasynach przebywa prawdopodobnie mniej osób niż w lokalach gastronomicznych.

Profesor Andrzej Horban Adam Guz/KPRM

