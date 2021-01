"W żadnej rejestracji sygnał, że już nie ma szczepionek, popłynąć nie może"

"Szczepionki się nie skończyły"

- Uważam, że niestety personel tej przychodni, którą państwo pokazaliście, był nieco źle przeszkolony, źle przygotowany do tego , bo wiadomo, że szczepionki się nie skończyły i to nie jest prawdą - powiedział gość TVN24.

- To są liczby dawek, które zabezpieczają w długim okresie. Oczywiście jedynym, wielkim ryzykiem jest to, że producenci mogą ze względu na potężne zobowiązania te harmonogramy troszeczkę przeciągać. My na to niestety nie mamy zbyt dużego wpływu. Szczepimy tym, co jest dostępne - mówił.