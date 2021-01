Źle to zorganizowano, powinny być zapisy, gdzie o kolejności szczepień powinien decydować wiek, nie kolejność zapisów. Wtedy seniorzy nie musieliby stać w kolejkach - oceniła Katarzyna Lubnauer (KO), odnosząc się do problemów z rejestracją na szczepienia przeciwko COVID-19. Krzysztof Gawkowski (Lewica) mówił, że "rząd zaprosił seniorów 70 plus na koronaparty pod przychodniami". Bolesław Piecha (PiS) komentował, że najważniejsze jest to, że ludzie chcą się szczepić. - Jutro, pojutrze będzie lepiej - powiedział.