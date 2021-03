Prezydent Duda: zdecydowałbym się zaszczepić każdą szczepionką, która jest proponowana w Polsce

Pandemię pokonamy nie tyle poprzez ograniczanie liczby zachorowań, co poprzez realizację programu szczepień i częściowo siłami natury - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że "realizacja programu szczepień ma tutaj znaczenie podstawowe", ale stwierdził, że przed stu laty grypa hiszpanka wygasła sama. Wyraził nadzieję, że "już niedługo ta pandemia zacznie przygasać".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 35 143 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku pandemii. Resort przekazał też informację o śmierci 443 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2.

Prezydent Andrzej Duda w Radiu Katowice pytany był o działania rządu w walce z pandemią. - Przede wszystkim pandemię pokonamy nie tyle poprzez ograniczanie liczby zachorowań, co poprzez realizację programu szczepień, bo to jest jak gdyby najistotniejszy element, i częściowo siłami natury - powiedział.

"Przed stu laty grypa hiszpanka wygasła sama, bez szczepionki"

Jak dodał, "realizacja programu szczepień ma tutaj znaczenie podstawowe". - To widać wyraźnie w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych, te ogromne spadki zachorowań przy bardzo zaawansowanych programach szczepień jednoznacznie pokazują, że skuteczność programu szczepień jest absolutnie oczywista - powiedział prezydent.

Rzecz w tym - zaznaczył - "żebyśmy my ten nasz Narodowy Program Szczepień w jak największym stopniu i jak najszybciej zrealizowali". - Z całą pewnością to będzie główna przyczyna zakończenia pandemii - stwierdził Duda i dodał, że przed stu laty grypa hiszpanka wygasła sama, bez szczepionki.

- Bardzo liczę na to, że przeżyjemy ten szczyt pandemii, który - liczę na to - mamy w tej chwili i że już niedługo ta pandemia zacznie przygasać, że liczba przypadków zachorowań dziennie będzie nam spadała i że to już będzie tendencja trwała - powiedział prezydent.