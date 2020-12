Kiedy medycy będą mogli udzielać pomocy bez maseczek? Profesor Matyja wyjaśnia

Jeżeli w tym tygodniu zaszczepimy, a mam nadzieję, że tak się stanie, większość pracowników sektora ochrony zdrowia, to za miesiąc będziemy mogli udzielać pomocy naszym potrzebującym pacjentom bez ochrony własnej, to znaczy bez maseczki, ale zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa - ocenił w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja. W niedzielę przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

W niedzielę w 72 tak zwanych szpitalach węzłowych rozpoczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 grupy "zero", czyli personelu medycznego. Pierwszą zaszczepioną w Polsce osobą była naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. W Krakowie pierwszą dawkę szczepionki przyjął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja.

"Jestem osobą, która potwierdza to, że warto się szczepić"

W poniedziałek w TVN24 Matyja mówił, że czuje się dobrze. - Jestem w pracy normalnie, bez żadnych dolegliwości, bez żadnych odczynów [poszczepiennych - przyp. red.]. Jestem osobą, która potwierdza to, że warto się szczepić dla dobra własnego, najbliższych, dla społeczeństwa, dla zdrowia publicznego - dodał.

Prezes NRL pytany był również, kiedy pracownicy ochrony zdrowia będą mogli czuć się całkowicie bezpiecznie. - Jeżeli w tym tygodniu wyszczepimy, a mam nadzieję, że tak się stanie, większość pracowników sektora ochrony zdrowia, to za, powiedzmy, miesiąc będziemy mogli udzielać pomocy naszym potrzebującym pacjentom bez ochrony własnej to znaczy bez maseczki, ale zachowując oczywiście podstawowe zasady bezpieczeństwa, które już w tej chwili weszły w krew nie tylko zresztą lekarzom, ale całemu personelowi, ale także, co ważniejsze, pacjentowi - powiedział profesor Matyja.