Szczepienie nastolatków preparatem Spikevax Moderny dopuszczone przez Ministerstwo Zdrowia

Preparat Spikevax firmy Moderna od piątku jest dostępny dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort opublikował także schemat podawania szczepionek w tej grupie wiekowej.

Pod koniec lipca Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do użytku szczepionkę na COVID-19 firmy Moderna u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Wcześniej taka możliwość występowała tylko w przypadku Pfizera. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w Polsce szczepienie tej grupy wiekowej preparatem Moderny możliwe jest od piątku.

Schematy szczepień u osób do 18. roku życia

Resort opublikował także komunikat w sprawie stosowanych schematów szczepień u osób do 18. roku życia.

Szczepienia nastolatków

Według informacji EMA działanie preparatu Moderny przeanalizowano w badaniu z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Wykazało ono, że szczepionka powoduje porównywalną odpowiedź immunologiczną, jak w grupie wiekowej 18-25 lat. U żadnego z 2163 dzieci, które dostały prawdziwą szczepionkę, nie zaobserwowano objawów COVID-19. W grupie 1073 dzieci, która dostała placebo, objawy wystąpiły u czterech osób. Na podstawie tych wyników EMA stwierdziła, że skuteczność preparatu Moderny u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.