Premier: wzywam Komisję Europejską, by przymusiła firmy do właściwej realizacji umowy

Musimy naciskać na Komisje Europejską bo to tam, po tamtej stronie są niestety problemy - powiedział w czwartek w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. - Tu i teraz potrzebne nam są szczepionki. I dlatego wzywam Komisję Europejską do jak najpilniejszego działania w tym zakresie - dodał szef rządu.

- Niestety, widzimy bardzo wyraźnie, że z krajów ościennych płyną niedobre wieści. To są wieści, które mocno skłaniają nas do tego, żeby we właściwy sposób podejść, żeby ostrożnie podchodzić do wszelkich dalszych działań związanych z pandemią - dodał.