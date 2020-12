"Wielokrotnie ćwiczyliśmy ten scenariusz. Te pierwsze 10 tysięcy szczepionek jest próbą ostateczną"

- Wszystko zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy, jest w tej chwili zrealizowane. Na tym etapie szczepionki są w naszej hurtowni, przechodzą procedurę rejestracji, odbiorów, weryfikacji, czy te parametry, które są wymagane przez producenta, czyli ta ultrazimna temperatura, zostały spełnione - powiedział w sobotni poranek w rozmowie z TVN24 prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Pierwsza partia szczepionek przeciw COVID-19 dotarła do Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

Pierwsza partia szczepionek, wynosząca 10 tysięcy dawek, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs. Szczepionki były przewożone busem w dwóch specjalnych kartonach z suchym lodem w ultra niskiej temperaturze około -75 stopni Celsjusza. Transport dotarł do Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim w sobotę przed godziną 7. rano.

O kolejnych działaniach związanych z magazynowaniem i dystrybuowaniem szczepionek mówił po godz. 7. w rozmowie z TVN24 prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. - Wszystko zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy jest w tej chwili zrealizowane. Na tym etapie szczepionki są w naszej hurtowni, przechodzą procedurę rejestracji, odbiorów, weryfikacji, czy te parametry, które są wymagane przez producenta, czyli ta ultrazimna temperatura, zostały spełnione - tłumaczył.

Jak mówił, w następnej kolejności szczepionki zostaną wpisane do systemu, zarejestrowane, podzielone na partie i wyjadą w ciągu najbliższych godzin do sześciu hurtowni farmaceutycznych, które przeprowadzą dalszą logistykę i konfekcję.

To hurtownie w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.

Jak tłumaczył Kuczmierowski, "10 tysięcy to taka liczba symboliczna, bo każdy kraj dostał taką pierwszą inicjalną przesyłkę w tym samym dniu". - Założenie jest takie, że Unia Europejska wspólnie na tych samych standardach, korzysta z tej szczepionki. My jesteśmy dobrze przygotowani do tego, wielokrotnie ćwiczyliśmy ten scenariusz. Te pierwsze 10 tysięcy jest próbą ostateczną na żywym organizmie. Do tej pory nic nas nie zaskoczyło - stwierdził.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych o pierwszej partii szczepionek, które dotarły do Polski TVN24

Co dalej?

Jak wyjaśnił prezes ARM, szczepionki, które trafią do magazynów będą przepakowywane w temperaturę "zimnego łańcucha farmaceutycznego", czyli 2 do 8 stopni. - Na każdym etapie szczepionka jest przez nas bardzo szczegółowo monitorowana, jeśli chodzi o temperaturę, sposób przechowywania. Musimy mieć 100 procent pewności, że jest to wszystko zgodnie z zaleceniami producenta - zaznaczył Kuczmierowski.

Jak mówił, pierwsz partia będzie w Wąwale zaledwie kilka godzin, "tak aby przepakować, zewidencjonować i odpowiednio zarejestrowac ją w systemie". Następnie wyjedzie do wspomnianych sześciu magazynów farmaceutycznych.

Pierwsze szczepionki trafiły do Polski Grzegorz Michałowski/PAP

Kuczmierowski podkreślił, że ważniejsze jest to, co czeka nas w przyszłości. - Już za kilka dni spodziewamy się kolejnych dostaw, do końca stycznia będzie to 1,5 miliona szczepionek. Z każdej transzy, która przyjedzie do magazynu połowa trafi do ultrazimnych lodówek i będzie tam czekała na kolejne wyszczepienie. Druga połowa będzie podzielona na poszczególne punkty odbioru, przekazana do wyszczepienia - tłumaczył.

Jak dodał, pierwsza dostawa szczepionek nie została podzielona na pół, ponieważ "jest to symboliczna ilość i spodziewamy się naprawdę szybko kolejnych dostaw". - Zależy nam, żeby w całej Polsce te szczepienia ruszyły - zaznaczył.

Przekazał, że będzie prowadzona ewidencja tego, ile szczepionek powinno wyjechać w poszczególne lokalizacje, by "dostarczać punktom szczepień dokładnie tyle szczepionek, ile są w stanie wyszczepić, by ten nadmiar czekał tutaj (w Wąwale, w magazynie ARM - red.) na swoją kolej".

- Zakładamy, że te szczepienia jutro ruszają w 72 szpitalach, później dołączy pewnie kolejnych 50. W kolejnych dniach ta liczba będzie stale rosła. Mamy 500 szpitali (...), które przeprowadzą te szczepienia dla personelu medycznego w całej Polsce. Później będziemy sukcesywnie dostarczać te szczepionki do coraz większej liczby odbiorców - powiedział Kuczmierowski.

Szczepionki są transportowane w temperaturze -75 stopnii Grzegorz Michałowski/PAP

"Dzisiejsza dostawa jest standardem, który będzie kontynuowany w najbliższych dniach"

Jak poinformował, do szczepionek zostanie dołączony zestaw ulotek, które informują m.in. o sposobie ich przechowywania oraz stosowania, a także wszystkie akcesoria niezbędne do zaszczepienia, czyli strzykawki, igły, waciki, które już czekają w hurtowniach.

Kuczmierowski przekazał, że pojazdy, którymi transportowane są szczepionki nie należą do Agencji Rezerw Materiałowych, ale do hurtowni farmaceutycznych. - Gwarantują nam bardzo wysoki poziom usług, a jednocześnie bezpieczeństwo dla szczepionek - zaznaczył.

Dodał, że kolejny transport spodziewany jest w ciągu najbliższych dni. - Jesteśmy jako jeden z uczestników europejskiej umowy zdani na dynamikę, która dotyczy wszystkich krajów. Czekamy na potwierdzenie. Jesteśmy gotowi w Agencji Rezerw Materiałowych już od wielu dni. Ta dzisiejsza dostawa jest standardem, który będzie kontynuowany w najbliższych dniach - zapewnił.

Szczepionka już w Polsce TVN24

Szczepienia na COVID-19 w Polsce

Szczepienia w Polsce mają się rozpocząć w niedzielę rano. Jako pierwsi mają je przyjąć pracownicy medyczni ze szpitala MSWiA w Warszawie.

W kolejnym tygodniu Pfizer dostarczy do Polski następne 300 tysięcy dawek. Jak zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 miliona dawek. Będą one dzielone na pół. Jedna część pozostanie w magazynie agencji w ultra niskiej temperaturze, druga trafiać będzie do punktów, w których odbywać się będą szczepieni.

Taki podział wynika z tego, że szczepionka jest dwudawkowa. By była skuteczna, należy drugą dawkę przyjąć po 3-4 tygodniach. Agencja w ten sposób zabezpiecza się na wypadek niespodziewanych zdarzeń po stronie producenta, czy logistyki międzynarodowej.

Program szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

