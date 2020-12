"Szczepionki trafiły do celu"

Pierwsza partia szczepionek, wynosząca 10 tysięcy dawek, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs. W piątek późnym wieczorem bus transportujący ładunek przekroczył polską granicę w Świecku. Nad ranem trafił on do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

W kolejnych dniach trafią one do 72 szpitali węzłowych. Pierwsze szczepienia zaplanowane sa na niedzielę. Zaszczepieni mają zostać wtedy pracownicy medyczni ze szpitala MSWiA w Warszawie.

Następna partia szczepionek przeciw COVID-19 przewidziana dla Polski zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tysięcy dawek Pfizer dostarczy do naszego kraju na przełomie roku.

Szczepienia na COVID-19 w Polsce

Jak zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 miliona dawek. Będą one dzielone na pół. Jedna część pozostanie w magazynie agencji w ultra niskiej temperaturze, druga trafiać będzie do punktów, w których odbywać się będą szczepienia.