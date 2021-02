Pierwsza dostawa szczepionek AstraZeneki dotarła do Polski

Do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale trafiło w sobotę rano 120 tysięcy szczepionek na COVID-19 firmy AstraZeneca. To pierwsza dostawa tego preparatu do Polski. Prezes ARM Michał Kuczmierowski przekazał, że dystrybucja do punktów szczepień zaplanowana jest na następny tydzień.

Według wcześniejszych zapowiedzi rządu kolejne dostawy szczepionek tej firmy mają dotrzeć do Polski 10, 17 i 28 lutego. Szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że do końca lutego – zgodnie z dokumentami przesłanymi przez firmę AstraZeneca – do Polski powinno trafić łącznie około miliona sztuk.

Dworczyk informował również, że szczepionkę tej firmy w Polsce otrzymają osoby w wieku 18-60 lat oraz że w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele.

Szczepionka AstraZeneKI Kirsty O'Connor/PAP/PA

Trzeci preparat przeciw COVID-19 dopuszczony w UE

Szczepionka AstryZeneki to trzeci preparat przeciw COVID-19 dopuszczony do użytku na rynku unijnym. Jest to szczepionka wektorowa. Stworzył ją brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została dopuszczona na rynek pod koniec stycznia.

Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

Dwa pozostałe preparaty opierają się na technologii mRNA – firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Autor:pp/dap

Źródło: PAP, TVN24