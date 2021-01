Pfizer zapowiada zwiększone dostawy szczepionek. Podaje dwa terminy

W kolejnym tygodniu wrócimy do pierwotnego harmonogramu dostaw szczepionek przeciw COVID-19 do Unii Europejskiej ze zwiększoną dostawą 25 stycznia i od 15 lutego, co pozwoli zrealizować podjęte zobowiązania za pierwszy kwartał - poinformowało TVN24 biuro prasowe Pfizer Polska. Podało również, że opracowany plan pozwoli na dostarczenie większej liczby dawek w drugim kwartale tego roku.

W poniedziałek do Polski przetransportowano 176 tysięcy dawek szczepionki Pfizera zamiast 360 tysięcy. Spowodowane jest to tymczasowym ograniczeniem dystrybucji dawek przez firmę Pfizer. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk informował, że w niedzielę późnym wieczorem rząd otrzymał zmieniony harmonogram dostaw od firmy Pfizer.

W środę szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówił, że w związku z ograniczeniem dostaw preparatu konieczne było spowolnienie procesu szczepienia grupy zero, czyli pracowników medycznych.

Pfizer o zwiększonych dostawach

Biuro prasowe Pfizer Polska w przesłanym w środę TVN24 komunikacie poinformowało, że Pfizer i BioNTech "opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych w Europie i dostarczenie znacznie większej liczby dawek w drugim kwartale tego roku".

"Aby to osiągnąć, już teraz konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych. Z tej przyczyny w tym tygodniu nastąpiło przejściowe zmniejszenie dostaw z zakładu produkcyjnego w Puurs w Belgii" - dodano.

"W kolejnym tygodniu wrócimy do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej ze zwiększoną dostawą w dniu 25 stycznia i od 15 lutego br., co pozwoli zrealizować podjęte zobowiązania za pierwszy kwartał" - podało biuro prasowe Pfizer. Przekazało, że "firmy będą informowały o zaktualizowanym harmonogramie dostaw Komisję Europejską, państwa członkowskie UE oraz inne kraje, na które zmiany te będą miały wpływ".

"Firmy Pfizer i BioNTech nieustannie pracują nad dalszym wsparciem programu szczepień na całym świecie, nie tylko rozszerzając własne moce produkcyjne, ale także pozyskując większą liczbę dostawców i producentów kontraktowych, po to, aby zwiększyć możliwości produkcyjne" - poinformował koncern.

Szczepienia w Polsce

Szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia zeszłego roku. Według informacji podanych na stronie rządowej, zaszczepionych zostało ponad 541 tysięcy osób.

Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą rejestrować się na szczepienia, a od piątku 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Zgodnie z zapowiedzią szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ma ruszyć 25 stycznia.

Dodatkowo od 15 stycznia każda dorosła osoba może zgłosić chęć zaszczepienia przez formularz na rządowej stronie internetowej.

