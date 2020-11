Premier po spotkaniu z Pfizerem o tym, kto pierwszy dostanie szczepionkę na COVID-19

"Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka"

- Dziś możemy potwierdzić informacje, które parę dni temu przekazał koncern Pfizer o dostępności bardzo innowacyjnej szczepionki - zaznaczył Morawiecki. - Jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi tę szczepionkę, my chcemy być natychmiast gotowi po to, żeby zacząć szczepić - powiedział szef rządu i dodał, że chce, by szczepionka była dostępna w tym samym momencie, co w krajach Europy Zachodniej.