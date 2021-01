"Ten czynnik za mało był brany pod uwagę". Łukaszewicz o zaproszeniu aktorów na szczepienie

Akcja szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyła w Polsce 27 grudnia. Jako pierwsi z grupy zero powinni być zaszczepieni między innymi pracownicy ochrony zdrowia. W ostatnich dniach jednak zaszczepione zostały osoby spoza tej grupy - między innymi aktorzy : Krystyna Janda, Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak czy były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller.

- Zarzuca się nam, że nie zastanowiliśmy się nad tym, czy może jednak bardziej godni byliby lekarze. Ależ my jesteśmy pełni szacunku dla lekarzy i ich poświęcenia, ale kto nas zaprosił? Zaprosili nas lekarze. Czy możemy mieć jakiś cień podejrzenia, że lekarze przeciwko lekarzom działają? - powiedział Łukaszewicz. Odnosząc się do zarzutu, że na akcję promocji szczepień powinna być zawarta umowa, przyznał, że "rzeczywiście to było raczej mówione", że aktorzy są gotowi promować.