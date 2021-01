Od 15 stycznia wszystkie osoby pełnoletnie mogą zgłosić chęć szczepienia. Jak to zrobić?

Również 15 stycznia - jak przekazał - wszystkie osoby od 18. do 70. roku życia będą mogły zgłosić swoją gotowość do zaszczepienia przeciwko COVID-19.

- To będzie taki czas dedykowany wyłącznie osobom, które wcześniej zgłosiły chęć zaszczepienia się i wtedy tylko one będą miały dostęp do rejestracji, a potem (będą to - red.) wszystkie pozostałe osoby z danej grupy wiekowej czy zawodowej - przekazał.