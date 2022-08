"Wydaje się, że Polska otrzyma nowy preparat znacznie później"

czytaj dalej

Sędzia Igor Tuleya wciąż nie może orzekać. - To bez wątpienia dręczenie sędziego Tuleyi przez nominatów Zbigniewa Ziobry - uważa Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Maria Ejchart-Dubois, adwokatka z inicjatywy "Wolne Sądy", powiedziała, że to, co dzieje się w sprawie Tuleyi, to "przykład na to, jak bardzo łatwo w tej chwili w tym naszym zniszczonym systemie praworządności, wymiarze sprawiedliwości, manipulować polskimi sądami".