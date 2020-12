Minister zdrowia i eksperci odpowiadają na apel "przeciw szczepieniom COVID-19". Dementują tezy bez pokrycia

Szczepienia na koronawirusa będą miały charakter dobrowolny, a dopuszczenie ich do użytku w Polsce będzie poprzedzone weryfikacją skuteczności i bezpieczeństwa przez Europejską Agencję Leków (EMA) - zapewniają we wspólnym stanowisku minister zdrowia, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny i prezes urzędu, który rejestruje leki. Ich pismo jest odpowiedzią na "apel lekarzy i naukowców" zawierający tezy bez pokrycia na temat szczepień przeciwko COVID-19. Adam Niedzielski, Grzegorz Juszczyk i Grzegorz Cessak dementują znajdujące się w apelu stwierdzenia. Do stwierdzeń tych negatywnie odnieśli się także eksperci, z którymi rozmawiał Konkret24.

Szczepienia będą dobrowolne, poprzedzone oceną Europejskiej Agencji Leków

Zaznaczyli, że szczepionki - tak jak wszystkie produkty lecznicze - przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dotyczące ich rejestracji są bardzo rygorystyczne i szczegółowo zdefiniowane przez wytyczne Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Rady Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, w skrócie ICH (ang. International Council on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use).