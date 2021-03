Kuczmierowski: pod koniec tygodnia do Polski dotrze około 70 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneki

Do końca tego tygodnia 70 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca, a w poniedziałek 507 tysięcy dawek preparatu Pfizera. To planowane na najbliższe dni dostawy szczepionek do Poski. Informację w tej sprawie przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.