Powstaje rządowy "system sprawiedliwego zarządzania szczepieniami"

Rząd przygotowuje system sprawiedliwego zarządzania szczepieniami, tak by po zaszczepieniu zgłoszonych z grupy zero szczepionki otrzymali w pierwszej kolejności najbardziej narażeni z grupy pierwszej - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

"98,56 procent populacji, której został zapewniony dostęp do punktów szczepień"

Szef KPRM poinformował ponadto, że po zakończeniu naborów i po weryfikacji jest 7 tys. 517 zespołów szczepiennych i 6 tys. 27 punktów, które będą prowadziły szczepienia. - Ostatecznie mamy sieć zapewniającą punkty szczepień obejmujące swoim zasięgiem 96,29 procent gmin w Polsce. To daje nam 98,56 procent populacji, której został zapewniony dostęp do punktów szczepień - wskazał.

Według Dworczyka "wszystko wskazuje na to", że do końca pierwszego kwartału możliwe są dostawy szczepionek trzech producentów: 4,6 miliona dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, 800 tysięcy dawek od firmy Moderna i 400 tysięcy dawek szczepionki CureVac - o ile zostanie zarejestrowana. Dałoby to łącznie - jak mówił - około 5,8 miliona dawek, co wobec konieczności przyjęcia dwóch dawek oznacza, że do końca marca można by zaszczepić około 2,9 miliona osób.