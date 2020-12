- Chcemy go poddać bardzo szybkim konsultacjom i dopiero w wyniku tych konsultacji przedłożymy Radzie Ministrów 15 grudnia dokument w wersji ostatecznej, który mam nadzieję, że Rada Ministrów przyjmie - powiedział.

"Planując szczepienia, trzeba wziąć te wszystkie elementy pod uwagę"

Dworczyk: być może osoby szczepione będą zwolnione z części obostrzeń

Szef kancelarii premiera został zapytany, czy osoba, która przyjmie szczepionkę, będzie mogła liczyć na pewne benefity dotyczące obowiązku stosowania się do restrykcji. - Osoba, która zostaje zaszczepiona, czyli po tym, jak przyjmie dwie dawki szczepionki, przestaje stanowić zagrożenie dla reszty społeczeństwa - powiedział.

Dopytywany, czy to oznacza, że na przykład osoby zaszczepione nie będą musiały nosić maseczki, Dworczyk dodał, że "być może takie osoby będą zwolnione z części obostrzeń, które zostały wprowadzone po to, by walczyć z pandemią".