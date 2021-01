"To musi być akcja ciągła, intensywna, masowa. Tylko wtedy przyniesie nam sukces"

W Polsce akcja szczepień rozpoczęła się 27 grudnia ubiegłego roku. W grupie zero w tak zwanych szpitalach węzłowych, których jest 509, szczepieni powinni być między innymi pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci).

Szef kancelarii zdrowia przekazał, że do środy do godziny 15 zaszczepiono prawie 338 tysięcy Polaków. Do punktów szczepień dostarczono ponad 483 tysiące dawek, z których 818 zostało zutylizowanych.