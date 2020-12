"Musimy się zastanowić, co będzie, jeżeli nie wprowadzimy powszechnie dostępnych szczepionek"

Jest szereg młodych ludzi bez żadnych obciążeń, którzy przegrywają walkę z COVID-em. Dla tych wszystkich osób szczepienie to szansa na życie – mówił w "Tak jest" W TVN24 były Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Paweł Doczekalski, przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwrócił uwagę, że decyzja o przebiegu szczepień powinna zapaść w grupie eksperckiej.

W środę rano brytyjski rząd poinformował, że szczepionka firm Pfizer i BioNTech uzyskała zgodę agencji ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych MHRA na dopuszczenie do użycia, a szczepienia rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Wielka Brytania jest pierwszym państwem świata, które zaaprobowało tę szczepionkę.

Tego samego dnia Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Łodzi, w Hurtowni Farmaceutycznej Urtica i Pharmalink - grupa Pelion S.A. przedstawił cztery etapy procesu szczepienia na koronawirusa w Polsce. Zaznaczył, że ma być ono darmowe i dobrowolne. - Przybliżamy się do tego momentu, kiedy już niedługo, mniej więcej za dwa miesiące, będziemy mogli przeprowadzić szczepienia. To nasz mur, to nasze zapory przeciwko COVID- 19 - dodał szef rządu.