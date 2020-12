Znamy już ich imiona i nazwiska. Kto jako pierwszy w Polsce zaszczepi się przeciwko COVID-19?

Do Polski transport z pierwszą dawką szczepionek przeciw COVID-19 dojechał w bożonarodzeniowy wieczór. W sobotę rano trafił do Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim , a stamtąd został rozprowadzony po kraju.

Najpierw naczelna pielęgniarka, potem czterech innych pracowników MSWiA

Pięć dni powinno zająć zaszczepienie personelu szpitala

Według dr Zaczyńskiego, zaszczepienie personelu szpitala, który zgodził się na szczepionkę, powinno zająć pięć dni. - Oprócz pracowników szpitala przy ulicy Wołoskiej w Warszawie szczepionki trafią do Szpitala Narodowego oraz do naszych filii przy ulicy Sandomierskiej w Warszawie oraz filii w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach - wyliczył.

Szczepionki na COVID-19 w Polsce

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek około godziny 22. Transport trafił około godziny 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony. Szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które przygotują całą wysyłkę do 72 szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczną się pierwsze szczepienia.