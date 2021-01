Trwa konferencja w kancelarii premiera

Rozpoczęła się konferencja szefa kancelarii premiera i pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka, prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michała Kuczmierowskiego oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera. W środę szczepionka Moderny została dopuszczona do użycia w Unii Europejskiej.

Europejska Agencja Leków wydała w środę pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki firmy Moderna. Kilka godzin później zatwierdziła ją Komisja Europejska. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski przekazał następnego dnia, że w przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy szczepionek tej firmy. Wyjaśnił, że powinno to być około 29 tysięcy dawek. Aktualnie do użytku w Unii dopuszczone są szczepionki Pfizera/BioNTech oraz Moderny.