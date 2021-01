Dworczyk: szczegółowy proces szczepień przedstawimy na początku przyszłego tygodnia

Kuczmierowski: Mamy już wypracowany system dostaw. W każdy czwartek do godziny 12 szpitale i punkty szczepień składają zamówienia w centralnym systemie i w każdy poniedziałek do godziny 12 dostawy są do nich dostarczane. Tak będzie wyglądał system dostaw szczepionki Pfizer. Jest to spowodowane tym, że szczepionka ma pięć dni po przeniesieniu do zimnego łańcucha, czyli temperatury od 2 do 8 stopni. Czyli w punktach szczepień mamy 5 dni roboczych, aby szczepionka została wykorzystana.