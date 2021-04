Dziś konferencja pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka

O godzinie 13.30 ma rozpocząć się konferencja prasowa szefa KPRM i pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka. Łącznie w Polsce do poniedziałkowego poranka podano 7 687 617 dawek. W tym tygodniu do kraju ma dotrzeć około 1,3 miliona szczepionek różnych firm. Relacja z konferencji w TVN24 oraz w tvn24.pl.