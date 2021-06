Kolejne dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dotarły do Polski

2,6 miliona dawek szczepionek firm Pfizer/BioNTech i 324 tysięcy dawek AstraZeneki dotarło w poniedziałek do Polski – poinformował tego dnia prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Łącznie do Polski dostarczono 29 662 020 dawek, z czego do punktów szczepień trafiło już ponad 27 mln dawek.

Kuczmierowski informował w niedzielę, że we wtorek do kraju trafi 122 tysięcy szczepionek firmy Johnson & Johnson. W sobotę do Polski ma przyjechać natomiast 285 tysięcy szczepionek Moderny.

Szczepienia w Polsce

Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Polsce 27 grudnia 2020 roku. Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd blisko 26,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepione są 11 190 284 osoby - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Łącznie do Polski dostarczono 29 662 020 dawek szczepionki, z czego do punktów szczepień trafiło 27 044 560 dawek – to dane z poniedziałku z godziny 10.30, podane w serwisie gov.pl. Od 27 grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 038 dawek. Zgłoszono 11 424 niepożądane odczyny poszczepienne.

