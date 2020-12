Morawiecki: Szczepionka może być dawką nadziei. Mamy do wyboru strach i ryzyko albo nadzieję i bezpieczeństwo

Dzisiaj rozpoczynamy szeroko zasięgową dystrybucję szczepionki przeciw COVID-19, wcześniej nawet, niż sądziliśmy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z pandemią - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował do Polaków, by zaufali nauce i medycynie i zapisali się na szczepienia.

W poniedziałek rano do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionki przeciwko COVID-19. - Zgodnie z planem dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucje. Dziś i jutro ruszą one do ponad 250 kolejnych szpitali - poinformował obecny na Lotnisku Chopina premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił, "musimy się strzec przed trzecią falą pandemii, która może być groźniejsza niż pierwsze dwie fale". - Dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei. Mamy do wyboru albo strach i ryzyko, albo nadzieję i bezpieczeństwo - powiedział szef rządu. Podkreślił również, że wchodzimy w "nową fazę". Jak dodał "ta największa i najważniejsza operacja logistyczna" pozwoli rozwieść dawki dla około 30 milionów ludzi w ciągu najbliższych paru miesięcy. - To operacja powrotu do życia sprzed pandemii - oświadczył Morawiecki.

Premier podkreślił, że "walka z wirusem to walka o każdą godzinę, o każdy dzień". - Dlatego zdecydowaliśmy się być jak najszybciej w tej pierwszej grupie państw, która będzie otrzymywać, dystrybuować [szczepionki - przyp. red.] i szczepić ludzi, bo nie znamy dzisiaj lepszego antidotum na wirusa. Zaufajmy nauce i medycynie. Najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Przeszła fazy badań, które są konieczne, by mogła być dopuszczona przez Europejską Agencję Leków - zapewnił Morawiecki.

Premier zaapelował do Polaków, by "w odpowiednim momencie i kolejności" zapisywali się na szczepienia. - Proces jest bardzo prosty - zapewnił.

- Dzisiaj rozpoczynamy już szeroko zasięgową dystrybucję, wcześniej nawet, niż sądziliśmy. Chcemy być w tym procesie jak najsprawniejsi. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z pandemią - oświadczył Morawiecki.

