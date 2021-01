Kolejna dostawa szczepionek dotarła do Polski. "Co najmniej o połowę mniej"

Dzisiaj wylądował samolot cargo, który przywiózł kolejną dawkę szczepionek, niestety, w bardzo ograniczonej ilości w stosunku do tego, co zapowiadała firma Pfizer wcześniej - poinformował szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Przekazał też, że w niedzielę późnym wieczorem rząd otrzymał zmieniony harmonogram dostaw od firmy Pfizer.

O tym, że w poniedziałek do Polski dotrze około połowa wielkości poprzedniej dostawy szczepionek, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówił już w niedzielę.

Kolejną, chociaż mniejszą, dostawę Dworczyk potwierdził w poniedziałkowy poranek w radiowej Jedynce. - Dzisiaj wylądował samolot cargo, który przywiózł do Polski kolejną dawkę szczepionek, niestety, w bardzo ograniczonej ilości w stosunku do tego co zapowiadała firma Pfizer wcześniej - poinformował.

Zaznaczył, że o ile dokładnie mniejsza jest dostawa, będzie wiadomo po przeliczeniu szczepionek w Agencji Rezerw Materiałowych. - Natomiast sądząc z liczby kartonów, jest to o co najmniej połowę mniej w stosunku do tego, co wcześniej było zapowiadane - dodał szef KPRM.

Przypomniał, że wcześniej były realizowane dostawy na poziomie 360 tysięcy sztuk szczepionek. - Zaczekajmy z ostateczną informacją na przeliczenie wszystkich fiolek - podkreślił minister.

Zmieniony harmonogram dostaw od firmy Pfizer

Dworczyk powiedział również, że "dopiero wczoraj późnym wieczorem" polskie władze otrzymały zmieniony harmonogram dostaw szczepionki od firmy Pfizer. - W tej chwili jest analizowany i staramy się w jakiś sposób skoordynować to z naszymi planami Narodowego Programu Szczepień - przekazał.

Harmonogram ten sięga 8 lutego.

Szef kancealrii premier zapewnił przy tym, że szczepienia drugą dawką nie są zagrożone, a także, że 25 stycznia mają się rozpocząć szczepienia seniorów.

- W tym tygodniu szczepienia personelu medycznego będą kontynuowane, natomiast na pewno nie w takiej liczbie jaki był pierwotnie plan i zamówienia ze szpitali, to znaczy na pewno nie 330 tysięcy szczepionek zostanie podanych, a o wiele mniej - zaznaczył Dworczyk.

Dworczyk: osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki na pewno otrzymają drugą TVN24

W piątek firmy farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

Program szczepień w Polsce

Obecnie trwają szczepienia grupy zero - szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 18 stycznia mają rozpocząć się szczepienia pensjonariuszy DPS-ów.

Od piątku w Polsce seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia mają rozpocząć się 25 stycznia.

Autor:kb, mjz /kg, now

Źródło: PAP