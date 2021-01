Odporność populacyjna do końca wakacji? "To niemożliwe"

Można szczepić szybciej – wskazywał w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, specjalista w dziedzinie terapii zakażeń i ekspert do spraw COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak mówił, umożliwią to dostawy szczepionek do szpitali częściej niż raz w tygodniu. Stwierdził także, że "niemożliwe" jest, aby do końca wakacji zaszczepić taką dużą część społeczeństwa, aby uzyskać odporność populacyjną.

Do wtorku w Polsce zaszczepiło się przeciw COVID-19 przeszło 300 tysięcy osób – poinformował szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Mówił też, że do końca tygodnia będziemy mieli łącznie 450 tysięcy zaszczepionych osób. Od 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla seniorów powyżej 80. roku życia, tydzień później dla seniorów powyżej 70 lat.

"Można szczepić szybciej"

Odporność populacyjna uzyskana do końca wakacji? "To niemożliwe"

- To jest niemożliwe, to jest fizycznie niemożliwe. Szacunki dotyczące Polski mówią o tym, że możemy liczyć na to, że 15-20 procent populacji przechorowało już COVID. Część z tych osób będzie uodporniona bez szczepienia, więc żeby osiągnąć poziom odporności na poziomie 80-70 procent, to musimy zaszczepić 50 procent populacji, czyli to jest około 19 milionów osób. To jest absolutnie niemożliwe (do zrealizowania – red.) do wakacji przy tym tempie – wskazywał lekarz.