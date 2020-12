"Daj dobry przykład i zgłoś się". Kancelaria premiera zachęca medyków nagraniem

Kancelaria premiera w materiałach opublikowanych w mediach społecznościowych zachęca medyków, aby zgłaszali się do programu szczepień przeciw COVID-19. Medycy są tak zwaną grupą zero, która w niedzielę rozpoczęła szczepienia przeciw COVID-19.

"My już zgłosiliśmy się do udziału w szczepieniu. Dołącz i ty"

"Wspólne działanie przynosi najlepsze efekty. Bądźmy solidarni, bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli jesteś pracownikiem ochrony zdrowia - daj dobry przykład i już dziś zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19!" - czytamy we wpisie, do którego dołączony jest film, na którym trójka medyków idących szpitalnym korytarzem zachęca, by się zaszczepić.